Найкращі вишиванки українських соцмереж
Суспільство

Найкращі вишиванки українських соцмереж

Підбірка заздрості

ZAXID.NET, 16 травня 2066 0

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Святкування Дня вишиванки в Україні поступово завершується і це саме той момент, коли можна спокійно сісти за монітором і визначити, хто ж з друзів сфотографувався у найкрасивішій сорочці.

ZAXID.NET полегшує цю роботу: ми провели День вишиванки в соцмережах і відібрали звідти найкращий одяг з елементами вишивки.

Тільки обережно, при перегляді фотографій може виникнути почуття заздрості!

Якщо вам здається, що за цей день ви вже стали експертом з української вишивки, то спробуйте обіграти ZAXID.NET у патріотичному тесті.

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