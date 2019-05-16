Суспільство
Найкращі вишиванки українських соцмереж
Підбірка заздростіZAXID.NET, 16 травня 2066 0
Святкування Дня вишиванки в Україні поступово завершується і це саме той момент, коли можна спокійно сісти за монітором і визначити, хто ж з друзів сфотографувався у найкрасивішій сорочці.
ZAXID.NET полегшує цю роботу: ми провели День вишиванки в соцмережах і відібрали звідти найкращий одяг з елементами вишивки.
Тільки обережно, при перегляді фотографій може виникнути почуття заздрості!
Якщо вам здається, що за цей день ви вже стали експертом з української вишивки, то спробуйте обіграти ZAXID.NET у патріотичному тесті.
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