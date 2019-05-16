Найкращі вишиванки українських соцмереж

Святкування Дня вишиванки в Україні поступово завершується і це саме той момент, коли можна спокійно сісти за монітором і визначити, хто ж з друзів сфотографувався у найкрасивішій сорочці.

ZAXID.NET полегшує цю роботу: ми провели День вишиванки в соцмережах і відібрали звідти найкращий одяг з елементами вишивки.

Тільки обережно, при перегляді фотографій може виникнути почуття заздрості!

Якщо вам здається, що за цей день ви вже стали експертом з української вишивки, то спробуйте обіграти ZAXID.NET у патріотичному тесті.