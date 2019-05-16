Львів'яни відзначили День вишиванки святковою ходою та концертом

У Львові відбулась святкова хода у вишиванках

У центрі Львова 16 травня відзначили День вишиванки. З цієї нагоди у місті відбулись різноманітні святкові заходи.

На пл. Ринок виступив духовий оркестр «Львівські фанфари». Усі учасники колективу одягнули вишиванки та виконали відомі українські пісні.

Усі фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

Близько 100 львів'ян у найрізноманітніших вишиванках пройшлися святковою ходою вздовж просп. Шевченка та просп. Свободи.

Нагадаємо також, до Дня вишиванки у вишиті сорочки одягнули скульптури Нептуна, Адоніса, Амфітріти та Діани. А міський голова Львова Андрій Садовий особисто одягнув у вишиванку найбільшого львівського лева, встановленого восени минулого року до 100-річчя ЗУНР.