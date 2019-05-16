Андрій Садовий одягнув у вишиванку найбільшого львівського лева. Фото дня

СуспільствоСофія Лазуркевич, 16 травня16480

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Мер Львова Андрій Садовий піднімається по драбині, щоб одягнути найбільшого львівського лева у вишиванку. Триметрову бронзову скульптуру лева встановили торік на вул. Городоцькій до 100-річчя ЗУНР. Лева, як і скульптури античних богів на площі Ринок, традиційно одягнули в український народний одяг з нагоди Дня вишиванки, який відзначають 16 травня.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET.

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Античних богів у Львові вдягнули у вишиванки ZAXID.NET
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