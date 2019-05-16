Античних богів у Львові вдягнули у вишиванки

СуспільствоІрина Панчишин, 16 травня, 10:31 2017 0

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Вже традиційно у Львові на День вишиванки скульптури чотирьох фонтанів на площі Ринок одягнули в український одяг. Так вони пробудуть до п’ятниці, 17 травня.

Нептуна, Адоніса, Амфітріту та Діану одягають у сорочки із традиційною вишивкою кілька років поспіль. У міській раді використали минулорічний стрій. Його для богів шили на замовлення у ТМ «Скиба». Зі скульптур знімали мірки та навіть приміряли вбрання.

«Ці трошки оновлені, основа лишається минулорічна, але вони трошки є доповнені. Ми стараємось одяг постійно оновлювати», – розповів в.о. керівника внутрішньої політики Петро Залуга.

У вишивці на статуях є гуцульські мотиви, борщівський стиль. Нептуна, до прикладу, одягнули у класичну вишиту сорочку з джинсами.

Також сьогодні студенти будуть одягати лева ЗУНР. Для найбільшого лева майстрині пошили мантію та оздобили її у стилі бощівської вишивки ‒ чорними нитками.

Перехожі та туристи фотографуються з античними небожителями.

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