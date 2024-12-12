Головний залізничний вокзал Львова зроблять доступнішим для маломобільних людей

У середу, 11 грудня, у системі публічних закупівель Prozorro «Укрзалізниця» опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для інклюзивності залізничного вокзалу Львова. Очікувана вартість закупівлі становить 24 млн грн. Пресслужба УЗ повідомила, що план реставрації передбачає підняття перонів, встановлення ліфтів і ескалаторів.

«Це важливий крок до створення комфортних умов для всіх наших пасажирів, зокрема, для маломобільних груп населення. Раніше "Укрзалізниця" разом із громадськістю та представниками проєктних організацій обговорили концепцію реставрації з пристосуванням вокзалу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пропозиції врахували в оголошеному тендері», – повідомляє УЗ.

Аукціон розпочнеться 27 грудня. Підрядник, якого обиратимуть за пріоритетом ціни, має виготовити науково-проєктну документацію до кінця 2026 року.

Згідно з технічною документацією, на вокзалі мають спроєктувати десять пасажирських ліфтів та десять ескалаторів, чотири додаткові сходові марші та відреставрувати ті, що існують. Крім цього, у межах програми безбарʼєрності планують підняти перони №2, №3 і №4 до рівня 1100 мм.

Візуалізація реконтрукції перонів на вокзалі у Львові.. Зображення ЛМР

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» повідомила про намір реконструювати головний залізничний вокзал Львова у травні 2024 року у межах програми «Безбарʼєрна залізниця».

Додамо, що залізничний вокзал у Львові збудували 1904 року. Він є містобудівною пам’яткою культурної спадщини місцевого значення. Востаннє будівлю вокзалу ремонтували 2003 року. Впродовж 2019-2020 років Львівська міськрада реконструювала площу перед вокзалом: замінили підземні комунікації, розділили потоки приватного та громадського транспорту, облаштували пішохідну алею з вуличними меблями та збудували фонтан-потічок. Загальна реконструкція площі коштувала 238 млн грн.