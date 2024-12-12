На думку Трампа, єдиний спосіб закінчити цю війну – не покидати Україну

Обраний президент США Дональд Трамп в інтерв'ю журналу Time, яке опублікували у четвер, 12 грудня, розкритикував рішення про дозвіл Україні бити вглиб Росії американськими ракетами.

Трамп вважає, що дозвіл застосувати далекобійні американські ракети проти Росії лише загострює війну.

«Я категорично не згоден із запуском ракет на сотні миль на територію Росії. Чому ми це робимо? Ми лише посилюємо цю війну і погіршуємо її», – розповів він.

При цьому на думку Трампа, єдиний спосіб закінчити війну – це не покидати Україну. Томі він використає підтримку Києва від Вашингтона як важіль впливу проти Росії в переговорах щодо миру.

«Близький Схід – це легша проблема, ніж те, що відбувається з Росією та Україною. Кількість убитих молодих солдатів, що лежать на полях всюди, приголомшує. Те, що відбувається, – це безумство», – додав він.

Удари далекобійними ракетами по Росії

20 листопада британське видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило, що США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів углиб Росії. Того ж дня стало відомо, що Україна вперше застосувала Storm Shadow для ударів по військових цілях в Курській області.

Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії.

Париж також надав Україні дозвіл на удари по території Росії за допомогою французьких ракет великої дальності.