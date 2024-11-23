Використовувати ракети Україна може лише в цілях самооборони

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС, яке опублікували у суботу, 23 листопада, підтвердив, що Париж надав Україні дозвіл на удари по території Росії за допомогою французьких ракет великої дальності.

Керівництво Франції вважає, що українське військо може завдавати ударів французькими ракетами великої дальності лише в цілях самооборони. Наразі невідомо, чи зброю французького виробництва вже використовували для атак.

При цьому Барро наголошує, що у Заходу не має бути жодних «червоних ліній» у підтримці України. При цьому Франція «не відкидає жодного варіанту», зокрема й щодо участі французьких військ у бою.

«Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи», – наголосив міністр.

Франція також не проти запрошення України до НАТО.

«Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій», – додав Барро.

Удари далекобійними ракетами по Росії

20 листопада британське видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило, що США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів углиб Росії. Того ж дня стало відомо, що Україна вперше застосувала Storm Shadow для ударів по військових цілях в Курській області.

19 листопада, Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії. Того ж дня українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині.