Україна отримала дозвіл бити по Росії французькими ракетами великої дальності
Міністр закордонних справ Франції не зміг підтвердити, чи французькі ракети великої дальності вже використовували для атак
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС, яке опублікували у суботу, 23 листопада, підтвердив, що Париж надав Україні дозвіл на удари по території Росії за допомогою французьких ракет великої дальності.
Керівництво Франції вважає, що українське військо може завдавати ударів французькими ракетами великої дальності лише в цілях самооборони. Наразі невідомо, чи зброю французького виробництва вже використовували для атак.
При цьому Барро наголошує, що у Заходу не має бути жодних «червоних ліній» у підтримці України. При цьому Франція «не відкидає жодного варіанту», зокрема й щодо участі французьких військ у бою.
«Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і скільки потрібно. Чому? Тому що на кону наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається до Європи», – наголосив міністр.
Франція також не проти запрошення України до НАТО.
«Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення, і тому в наших дискусіях з друзями та союзниками, друзями та союзниками України ми працюємо над тим, щоб наблизити їх до наших позицій», – додав Барро.
Удари далекобійними ракетами по Росії
20 листопада британське видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило, що США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів углиб Росії. Того ж дня стало відомо, що Україна вперше застосувала Storm Shadow для ударів по військових цілях в Курській області.
19 листопада, Державний департамент США підтвердив надання дозволу Україні бити ракетами ATACMS углиб Росії. Того ж дня українські ЗМІ поширили повідомлення, що ЗСУ нібито вже застосували ATACMS для атаки на арсенал озброєння на Брянщині.