50-річна донеччанки за 2000 доларів уклала шлюб з 48-річним рівнянином

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею прикордонники затримали псевдоподружжя. 48-річний мешканець Рівного одруживця із 50-річною донеччанкою, яка має інвалідність, щоб втекти за кордон.

Як розповіли у четвер, 12 грудня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, 8 листопада рівнянин одружився на донеччанці, жінці з інвалідністю II групи, і вже через місяць спробував виїхати за кордон, супроводжуючи нову дружину.

«48-річний чоловік та 50-річна жінка спочатку розповідали, що їдуть нібито відвідати брата дружини в Німеччині. Коли ж жінка зрозуміла, що за такий шлюб за розрахунком їй загрожує кримінальна відповідальність, розповіла, що насправді хотіла підзаробити. За послуги дружини вона мала отримати 2 тис. доларів США – тисячу жінка отримала до перетину кордону чоловіком, ще тисячу він мав віддати після перетину кордону», – повідомили в ДПСУ.

Прикордонники також з’ясували, що майбутнє подружжя познайомилось у Рівному. Жінка приїжджала туди навідувати свого реального коханого, який перебуває у в’язниці.

Прикордонники повідомили про згаданий факт у поліцію. Причетним загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення через кордон (ст. 332 ККУ).