У шахрайському угрупованні брав участь 16-річний тернополянин, який виводив гроші постраждалих через спеціальний бот

Правоохоронці викрили та нейтралізували організоване угруповання, яке ошукувало громадян через фішинговий сайт, замаскований під програму підтримки «єДопомога». В оборудці брали участь зловмисники з різних регіонів України, зокрема Тернопільщини та Рівненщини, повідомили у четвер, 12 грудня, у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, у квітні 2024 року мешканець Кіровоградської області створив фейковий сайт оформлення соціальної допомоги «єДопомога». У злочинній схемі також взяли участь раніше судимий чоловік з Рівненської області та 16-річний хлопець з Тернопільщини. Зловмисники поширювали рекламу сайту у Facebook та Google під виглядом офіційного сайту.

«Довірливі громадяни вводили персональні реєстраційні дані, що містять банківську таємницю, необхідні нібито для отримання соціальної грошової допомоги. Ця інформація автоматично відображалась та ставала доступною фігурантам у заздалегідь підготовленому Telegram-боті», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Після цього 16-річний співучасник використовував інформацію постраждалих з бота і перераховував гроші на підконтрольні угрупованню банківські рахунки. За даними слідства, жертвами шахрайської схеми ставали переважно мешканці Донеччини та Харківщини.

Зловмисників затримали та повідомили про підозру в шахрайстві. Скільки грошей фігуранти вкрали у потерпілих, встановлюють правоохоронці. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.