Близько 3 тис. російських військових розпочали бойову підготовку на полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. У навчаннях беруть участь військовослужбовці гвардійської Червонопрапорної загальновійськової армії Західного військового округу (ЗВО) Росії.

Як повідомив російський «Интерфакс» у вівторок, 11 січня, крім військовослужбовців держави-агресора в цих навчаннях зі стрільбою візьмуть участь також 300 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3 та бойові машини піхоти БМП-2.

«Кожен підрозділ завершить маневри проведенням навчального бою з етапом бойової стрільби, в ході якого екіпажі бронемашин БМП-2 і танків Т-72Б3 покажуть навички спільних дій і вразять мішені, що імітують техніку і живу силу умовного противника на відстані до 1,2 тисячі метрів», – цитує агентство російське міноборони.

Своєю чергою, як пише «Укрінформ» з посиланням на українських прикордонників, наразі поблизу кордонів України не спостерігається будь-яких переміщень техніки чи російських військ. Ситуація на кордоні з Білоруссю теж спокійна.

Нагадаємо, що провідні американські ЗМІ повідомляють, що впродовж останніх тижнів кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, попри прогнози американської розвідки про їх зростання. Однак, президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових гелікоптерів, що, на думку західних аналітиків, може означати, що планування нападу Росії на Україну триває.