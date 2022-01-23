США передали Україні одноразові ручні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), свідчить інформація на порталі Міноборони США. Портал опублікував знімки, зроблені 21 січня. На них зафіксований процес підготовки боєприпасів, зброї та іншого обладнання, призначеного для України.

Як пише «Бабель», SMAW-D – це однозарядний гранатомет, призначений для руйнування міцних конструкцій (бункерів, загорож, стін). Також може знищувати легкоброньовану техніку. Снаряд здатний пробити до 20 см бетону або 30 см цегли.

Боєголовка активується за допомогою перемикача в носовій частині, який здатний розрізняти тверді та м’які цілі. На м’яких цілях, таких як мішки з піском, детонація затримується, допоки снаряд не зануриться в ціль, справляючи руйнівний ефект. При контакті з твердими цілями Бойова частина детонує відразу.

Допомогу Україні надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. 90,7 тонн летальної зброї Україна отримала від США 22 січня. Раніше протитанкову зброю Україні передала Велика Британія. Також зброю планують передати країни Балтії – йдеться про протитанкові ракетні комплекси Javelin і переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.