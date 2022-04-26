Санкційний список стосується російських олігархів і організацій, що мають реальні інтереси в Польщі

Польща запровадила санкції проти цілої низки російських підприємців та пов'язаних із ними компаній, причому, крім уже звичних за списками США, ЄС та Великої Британії імен, там є й нові фігуранти. Про це розповів глава МВС Польщі Маріуш Камінський, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на PAP.

Камінський наголосив, що польський санкційний список є доповненням до санкційного списку ЄС і стосується російських олігархів і організацій, що мають реальні інтереси в Польщі.

«У першому списку санкцій 50 пунктів. Там є імена російських олігархів і російських структур – підкреслюю, які ведуть реальний бізнес в нашій країні», – сказав глава МВС.

За його словами, в цей список входять такі впливові російські структури, як «Газпром», «до якого будуть застосовуватися санкції в рамках його діяльності у складі Europol Gaz, такі як Acron і російський олігарх В'ячеслав Кантор, якому належить близько 20% польської компанії «Азот».

«Там будуть всі структури, які імпортували російське вугілля і вугілля з Донбасу в Польщу. Олігархи, яким належать ці структури. Це такі компанії, як KTK Polska, такі як Suek Polska, які роками імпортують російське вугілля і вугілля з Донбасу», – сказав Камінський.

Під санкції Варшави, крім Олега Дерипаски, Михайла Фрідмана, Ігоря Сєчина, Михайла та Саїт-Салама Гуцерієвих, Андрія та Олександри Мельниченків, Олексія Мордашова, В'ячеслава Кантора, Віктора Вексельберга, потрапили власниця Wildberries Тетяна Бакальчук, творець Kaspersky Lab Євген Касперський, засновник 1С Борис Нуралієв. Також до списку включено голову фракції Держдуми «Новые люди», засновника компанії «Фаберлік» Олексія Нечаєва.

Серед компаній, що поповнили санкційний список Польщі, - «Акрон», «ФосАгро», «КамАЗ», Kaspersky Lab, структури «Северсталі», «Єврохіма», Wildberries, Сибірської вугільної енергетичної компанії, Sulzer, «Фаберлік» та ін.

Міністр повідомив, що в цей список увійдуть також структури і олігархи, пов'язані з режимом Алєксандра Лукашенка.

«Представником цього типу компаній в списку санкцій є компанія «Білойл», яка імпортує дизельне паливо і скраплений газ до Польщі», – сказав Камінський.

«Ми будемо застосовувати кілька видів санкцій, тобто заморожування майна, відсторонення від участі в тендерах, а в разі олігархів – заборону на в’їзд на територію Республіки Польща. Це перший список і він буде розширюватися», – пояснив міністр.

Зокрема, Польща може застосувати 4 види заходів: заморожування коштів, накладене на 4 суб’єктів, заборона на в'їзд олігархів на територію Польщі, а також заборона участі у державних тендерах, накладена на 25 суб’єктів. Штраф за участь у тендерах попри заборону – до 20 млн злотих