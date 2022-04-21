Уряд Великої Британії розширив список санкцій і вніс до нього ще кілька десятків фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з вторгненням в Україну. Про це повідомляє «Укрінформ».

У оновленому санкційному списку, оприлюдненому на сайті уряду, зокрема, з'явилися генерал-полковник російської армії, перший заступник начальника генштабу ЗС РФ Микола Богдановський, а також підполковник Азатбек Омурбеков, командувач 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка вважається причетною до «Бучанської різанини».

Також там є командувач повітряно-десантними військами, генерал-полковник Андрій Сердюков та командувач силами спеціальних операцій генерал-майор Валерій Флюстіков.

Під санкції також потрапили ТОВ «Військово-промислова компанія» і «Промтех-Дубна», концерн «Калашников», Арзамаський машинобудівний завод.

Крім цього, Британія запровадила санкції проти українського екс-нардепа Іллі Киви, дружини олігарха Германа Хана Анжеліки, гендиректора російської залізниці Олега Бєлозьорова, а також першого заступника директора ФСБ Сергія Корольова.