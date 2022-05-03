Проект постанови №7341 до Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму народні депутати зареєстрували у ВР 2 травня

Верховна Рада підтримала звернення до Палати представників і Сенату Конгресу США щодо визнання Росії спонсором тероризму. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

«Верховна Рада підтримала Звернення (#7341) до Палати представників та Сенату Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму», – повідомив Железняк.

Звернення підтримали 344 депутати.

Проект постанови №7341 до Конгресу США щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму народні депутати зареєстрували у ВР 2 травня. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що таке визначення дозволить посилити міжнародні санкції проти РФ та консолідувати світ навколо України. За його словами, Верховна Рада закликає Конгрес США запровадити санкції проти урядових та ділових кіл, політичних партій РФ, які підтримують війну.

Зазначимо, що сьогодні у Верховній Раді також виступив Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він оголосив про нову зброю та засоби захисту на 3 млрд фунтів замість 300 млн, які були анонсовані раніше. Під час виступу Джонсона у Верховній Раді також був присутній президент Володимир Зеленський.