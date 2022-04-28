У четвер, 28 квітня, Конгрес США підтримав початок процедури розгляду законопроекту про застосування програми ленд-лізу для України. Рішення було підтримане 220 голосами.

Документ, відомий як «Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року», прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини.

В тексті документу йдеться про надання президенту США розширених повноважень щодо передачі або надання в оренду Україні оборонних виробів для «захисту цивільного населення від російського військового вторгнення» та для інших цілей.

Також в документі наголошується, що будь-яка позика або оренда оборонних виробів урядом України матиме умови щодо повернення, відшкодування та погашення позики або оренди.

Формально документ дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

Під час Другої світової війни за допомогою ленд-лізу США передавали озброєння своїм союзникам у Європі, що воювали проти гітлерівської Німеччини.

Тоді частково ленд-ліз змінив хід протистояння, адже зброя почала надходити дуже швидко – без трудомістких процедур.