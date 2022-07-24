Надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк

Влада Сполучених Штатів Америки серйозно розглядає питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», – сказала Брінк.

За її словами, США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій», і продовжуватимуть це робити.

Зазначимо, що резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав цю резолюцію. Однак це голосування не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.