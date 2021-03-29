Ініцатором проведення засідання є звільнений президентом з посади судді КСУ Олександр Тупицький

Звільнений президентом голова КСУ Олександр Тупицький підписав розпорядження про скликання Конституційного суду на 12 квітня 2021 року. Засідання буде присвячене указу президента Володимира Зеленського про скасування призначення Тупицького главою суду, йдеться на сторінці КСУ у Facebook.

«Повідомляємо про скликання спеціального пленарного засідання Конституційного суду України на 12 квітня 2021 року», – повідомила прес-служба суду.

У відомстві також опублікували копію розпорядження Тупицького. В документі йдеться про те, що на засіданні буде розглядатися питання звільнення Тупицького та судді Олександра Касмініна на підставі указу Зеленського.

Крім того, сьогодні стало відомо, що держохорона не пустила суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна у будівлю Конституційного Суду.

Як повідомляв ZAXID.NET, 27 березня президент Зеленський видав указ, яким скасував укази президента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького та Касмініна суддями Конституційного суду. Указ набув чинності з дня його опублікування.

Раніше президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

У чому суть справи Олександра Тупицького

У грудні журналісти програми «Схеми» опублікували «Плівки Тупицького», які свідчать, що очільник Конституційного Суду брав тіньову участь у приватизації «Зуївського енергомеханічного заводу». Після цього його викликали до Офісу генпрокурора. Тупицький не прийшов, тому про підозру йому повідомили поштою.

Уперше Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та розв'язання конституційної кризи».

За рішенням президента про відсторонення судді та зверненням Держбюро розслідувань, співробітники Управління держохорони не пропускали Тупицького на робоче місце.

У ДБР пояснили, що Тупицький як голова КС може впливати на своїх колег, які є свідками в його справі. Окрім того, після повідомлення про підозру Олександр Тупицький імітує, ніби ніколи її не отримував і не є підозрюваним. Під стінами суду він навіть викликав поліцію та заявив, що «невідомі особи» не дають йому потрапити на робоче місце.

Пізніше на сайті КСУ оприлюднили заяву судді до генпрокурорки Ірини Венедіктової. У ній він стверджує, що підозру ДБР вручило йому незаконно, і просить зробити це «в законний спосіб» за наявності підстав.

Дія попереднього відсторонення Тупицького закінчилася 28 лютого, однак Володимир Зеленський продовжив це рішення ще на місяць.

Сам Конституційний Суд підтримує позицію Тупицького: указ Зеленського там назвали «юридично нікчемним» і заявили, що виконувати його не збираються. Також Тупицький просить генпрокурорку звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення від посади.