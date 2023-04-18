Російський піаніст (на фото праворуч) проходив службу у 2014-2015 роках

У конкурсі піаністів імені Володимира Горовиця бере участь російський піаніст, який служив в російській армії уже під час війни проти України. Станіслав Корчагін навіть уже зміг потрапити до півфіналу, де він гратиме Рахманінова та Чайковського. Про це на своїй сторінці у Facebook написав музикознавець, редактор радіо класичної музики «Ісландія» Стас Невмержицький.

Російський піаніст проходив службу у 2014-2015 роках в 154-й окремому комендантському преображенський полку, відродженому Путіним у 2013 році. Саме на базі цього полку відкрито «Юнармію». Також Корчагін бере участь в усіх урочистих подіях, організованих Кремлем. Окрім того, музикант викладає у московському інституті музики ім. Гнесіних, виші, який відомий своєю повною підтримкою російської агресії.

Міжнародний конкурс молодих піаністів пам'яті Володимира Горовиця – музичний конкурс, що проводиться у Києві з 1995 року і присвячений видатному уродженцю Києва Володимиру Горовицю.

Цього конкурс проходить у Швейцарії через повномасштабне вторгнення російської армії в Україну та тимчасово називається Horowitz Competition Kyiv – Geneva 2023.

«Підтримка українських піаністів – це головне для нас у цьому проекті», – декларують організатори.