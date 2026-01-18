Фігуранту загрожує від п'яти до десяти років ув’язнення

46-річного мешканця Балаклії, що на Харківщині, судитимуть за масштабну пожежу на заповідній території, яка завдала понад 30 млн грн збитків державі. Про це 17 січня повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2025 року підозрюваний рибалив біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника місцевого значення «Крейдянська лісова дача».

«Проявивши необережність, він кинув тліючий недопалок цигарки у суху траву. Вогонь швидко поширився заповідною територією. Згоріло понад 20 гектарів дикорослих рослин та майже 350 гектарів лісового масиву. Пожежу ліквідовували майже п’ять діб», – зазначили прокурори.

Пожежа в ландшафтному заказнику на Харківщині (Фото прокуратури)

За результатами низки проведених експертиз сума завданих державі збитків перевищила 30,2 млн грн.

Рибалці вже оголосили підозру за фактом знищення лісових масивів, сухих дикоростучих трав, рослинності та її залишків вогнем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.

Розв’язується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.