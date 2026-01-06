На Закарпатті у ландшафтному парку «Синяк» незаконно вирубали дерев на 6 млн грн
Підозрювані переховуються від слідства
Правоохоронці оголосили підозри двом мешканцям Закарпаття, які незаконно вирубали понад 70 дерев на території регіонального ландшафтного парку «Синяк». Чоловіки переховуються від слідства.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 6 січня, вирубку лісу в природно-заповідному фонді виявили влітку 2025 року.
«Двоє спільників вирубували дерева на території регіонального ландшафтного парку “Синяк”. Без жодних дозволів чоловіки спиляли десятки буків у кількох кварталах заповідної зони. Деревину збували за готівку місцевим мешканцям», – зазначили правоохоронці.
Загалом чоловіки знищили понад 70 дерев різного діаметра, вартість збитків складає майже 6 млн грн. Наразі підозрювані переховуються від слідства, тому вирішується питання про оголошення їх у розшук. За незаконну вирубку лісу на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), закарпатцям загрожує від п’яти до семи років ув’язнення.