Чоловіки знищили понад 70 дерев різного діаметра

Правоохоронці оголосили підозри двом мешканцям Закарпаття, які незаконно вирубали понад 70 дерев на території регіонального ландшафтного парку «Синяк». Чоловіки переховуються від слідства.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 6 січня, вирубку лісу в природно-заповідному фонді виявили влітку 2025 року.

«Двоє спільників вирубували дерева на території регіонального ландшафтного парку “Синяк”. Без жодних дозволів чоловіки спиляли десятки буків у кількох кварталах заповідної зони. Деревину збували за готівку місцевим мешканцям», – зазначили правоохоронці.

Загалом чоловіки знищили понад 70 дерев різного діаметра, вартість збитків складає майже 6 млн грн. Наразі підозрювані переховуються від слідства, тому вирішується питання про оголошення їх у розшук. За незаконну вирубку лісу на території природно-заповідного фонду, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України), закарпатцям загрожує від п’яти до семи років ув’язнення.