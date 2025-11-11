Незаконну вирубку дерев виявили у ландшафтному парку «Притисянський»

Держекоінспекція виявила незаконну вирубку дерев на території ландшафтного парку в Закарпатській області. Сталося це після звернення користувачів мобільного застосунку «ЕкоЗагроза».

Як розповіли у Державній екологічній інспекції в Закарпатській області 11 листопада, звернення стосувалося можливих незаконних рубок на території Ужгородського району.

«Під час перевірки фахівці виявили факти незаконного вирубування дерев на території природно-заповідного фонду місцевого значення – регіонального ландшафтного парку “Притисянський”. Завдані довкіллю збитки становлять понад 8,3 млн грн», – розповіли в екоінспекції, зазначивши, що передали матеріали правоохоронцям для встановлення причетних до злочину.

Зазначимо, ЕкоЗагроза – це офіційний ресурс Міндовкілля, розроблений у 2022 році за підтримки Мінцифри для автоматичного збору та фіксації інформації про екологічні загрози в режимі реального часу, з географічною прив’язкою до місцевості.

У застосунку на інтерактивній мапі можна подивитися дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій Україні, факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами. Українці також можуть повідомляти у застосунку про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких вони стали.

Ландшафтний парк«Притисянський», площею 10,3 тис. га заснований у 2009 році на прохання Світового фонду збереження дикої природи (WWF), який профінансував окремі наукові проєкти. У ньому відзначено більш ніж 20% видів Червоної книги України, близько 7% Європейського Червоного списку та 65% видів, рідкісних для Закарпаття.



