Король Чарльз III

У суботу, 10 вересня, в Сент-Джеймсському палаці у Лондоні король Чарльз III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Про це пише The Guardian.

Перед цим король зробив особисту заяву про смерть королеви та присягнув зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

На заході, зокрема, були присутні члени королівської родини, премʼєр-міністерка Ліз Трасс та колишній голова уряду Борис Джонсон.

«Чарльз III, милістю Божою Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і інших володінь і територій, король, голова Співдружності, захисник віри, якому ми визнаємо з усією вірою і покорою зі смиренною любовʼю, благаючи Бога, який править королями і королевами, благословити його величність на довгі та щасливі роки царювання над нами. Боже, бережи короля», – йшлося в проголошенні.

Прокламація була підписана спадкоємцем престолу принцом Вільямом, королевою-консортом Каміллою, лідером Палати громад та лордом-головою Ради Пенні Мордаунт, а також прем’єр-міністром Ліз Трасс та архієпископом Кентерберійським, повідомляє ВВС.

Церемонія проголошення короля вперше транслювалася в прямому ефірі. Сама коронація відбудеться за кілька місяців з огляду на необхідність підготовки.

Чарльз III на проголошенні його королем Великої Британії заявив, що приймає відповідальність та обов’язки як суверена. Він також пообіцяв домагатися миру, гармонії та процвітання для своїх підданих. Чарльз III підтвердив, що продовжить традицію передачі частини доходів корони британській державі за суверенний грант.

Одним із першим указів нового короля стало розпорядження зробити день поховання Елизавети II вихідним.

Наступні зачитування прокламації відбудуться в Единбурзі, Кардіффі, Белфасті та інших країнах Співдружності до опівдні неділі.

Чарльз – у минулому принц Уельський, старший син на той час герцогині Единбурзької Єлизавети II та Філіпа Герцога Единбурзького. Є рекордсменом у історії Британської імперії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця британської корони. Найстарша людина, яка стала монархом.

73-річний Чарльз III став найстаршим королем на момент початку правління за всю історію Британії.

Як інформував ZAXID.NET, у четвер у віці 96 років померла королева Великої Британії Єлизавета II. Вона правила Сполученим Королівством з 1952 року.