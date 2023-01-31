Логотип «Євробачення-2023» і гасло United by Music на ньому

Британська телерадіомовна корпорація BBC у вівторок, 31 січня, показала логотип і слоган «Євробачення-2023», який проходитиме в Ліверпулі.

За повідомленням британського мовника, який відповідає за організацію конкурсу, «Євробачення-2023» пройде під слоганом «Об’єднані музикою» (United by Music), а логотип зображує серця, які б’ються разом. У логотипі використано шрифт Penny Lane, що є відсилкою до пісні легендарного ліверпульського гурту The Beatles. BBC заявила, що це «відображає саме походження конкурсу», який спочатку був створений як експеримент телемовлення, щоб об’єднати Європу.

На створення кольорової схеми логотипу творців надихнули прапори України та Великої Британії.

Офіційну церемонію проведуть Райлан Кларк та Ей Джей Одуду, вона транслюватиметься з ліверпульського Сент Джордж Холла. Під час жеребкування, що відбудеться 1 лютого, мер Турина, де проходив минулорічний конкурс, передасть «ключі» від «Євробачення» та його офіційні символи.

Нагадаємо, на «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну цьогорічний конкурс проведуть у Великій Британії, яка посіла друге місце. Ця країна прийме «Євробачення» дев’ятий раз за його історію, що стане рекордом. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль. За результатами фіналу національного відбору Україну представлятиме гурт Tvorchi.