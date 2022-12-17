За підсумками національного відбору стало відомо, що Україну на 67-му пісенному конкурсі «Євробаченні» представить гурт Tvorchi. Переможець отримав 19 балів, з них 9 – від журі та 10 балів від глядачів. Глядачі вперше обирали переможця у застосунку «Дія».

Tvorchi – електронний гурт, у складі якого всього двоє музикантів: саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. Хлопці були студентами Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського, де навчалися на фармацевтичному факультеті. На навчання в Україну Джефрі Кенні приїхав з Нігерії. Гурт має 4 альбоми. Вони були учасниками Націвідбору на «Євробачення-2020». Конкурсну пісню «Heart of Steel» написали пісню під враженням героїзму захисників «Азовсталі»

Цього року національний відбір заради безпеки учасників та гостей провели в укритті, але де саме – не розголошують.

Журі нацвідбору цьогоріч обирали українці у застосунку «Дія». Згідно з рейтингом, до трійки музичного журі увійшли:

Тарас Тополя , лідер гурту «Антитіла», доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер.

, лідер гурту «Антитіла», доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер. Джамала , співачка та переможниця «Євробаченя-2016», володарка «Нагороди за визначне лідерство артиста» від Атлантичної ради США 2022 року.

, співачка та переможниця «Євробаченя-2016», володарка «Нагороди за визначне лідерство артиста» від Атлантичної ради США 2022 року. Юлія Саніна, фронтвумен гурту «The Hardkiss», авторка пісень, композиторка.

Ведучими пісенного шоу стали солістка Go_A Катерина Павленко, співачка Злата Оґнєвіч та незмінний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко.

Нагадаємо, що Україна перемогла на 66-му «Євробаченні», проте через повномасштабне вторгнення Росії конкурс прийматиме Ліверпуль від імені України у травні наступного року. У конкурсі візьмуть участь 37 країн.