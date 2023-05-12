Логотип на футболці символізує загартоване серце

Львівська агенція Capsula розробила дизайн футболок та значків для поїздки української делегації на «Євробачення-2023» у Ліверпулі. Львів’яни вже не вперше працювали з гуртом Tvorchi, раніше розробляли для них обкладинки альбомів та пісень.

Команда гурту Tvorchi звернулася до львівської агенції із завданням створити символ, який буде відображати сенс їхньої пісні Heart of steel («Серце зі сталі») та відповідатиме основному меседжу, який гурт транслює на «Євробаченні-2023». Над мерчем львівські фахівці працювали близько місяця.

«Ми багато слухали трек, вчитувались в слова. І ось так виник основний символ – загартоване серце. Воно на вигляд розбите, але разом з тим міцне», – розповіли в агенції.

До речі, символ серця, має ще один зміст. Гурт Tvorchi під час пісенного конкурсу збирають 10 млн грн для придбання 10 інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених.

За даними You Control, підриємство ТОВ «Капсула брендингове агенство» зареєстроване три роки тому. Керівницею організації є Юлія Антонюк. Львівська агенція Capsula займається розробкою естетичного комерційного дизайну. Основним напрямком є брендинг, упакування та айдентика.