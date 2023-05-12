Глядачі обрали другу десятку фіналістів «Євробачення-2023»
У другому півфіналі за можливість виступити 13 травня змагалися 16 країн
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У другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2023» в англійському Ліверпулі визначилися з фіналістами. Десятку найкращих співаків обрали глядачі, повідомили у п'ятницю, 12 травня, ведучі «Євробачення» Юлія Саніна, Ханна Веддінгем та Алеша Діксон.
За право виступити на гранд-фіналі боролися 16 країн: Данія, Вірменія, Румунія, Естонія, Бельгія, Кіпр, Ісландія, Греція, Польща, Словенія, Грузія, Сан-Маріно, Австрія, Албанія, Литва та Австралія, яка отримала дозвіл на виступи на «Євробаченні» до 2023 року.
Фіналістами «Євробачення-2023» стали:
Албанія – Albina & Familja Kelmendi - Duje
Кіпр – Andrew Lambrou - Break A Broken Heart
Естонія – Alika - Bridges
Бельгія – Gustaph - Because Of You
Австрія – Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?
Литва – Monika Linkytė - Stay
Польща – Blanka - Solo
Австралія – Voyager - Promise
Вірменія – Brunette - Future Lover
Словенія – Joker Out - Carpe Diem
Гранд-фінал «Євробачення-2023» відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Там також виступить і Україна, яка є цього річ безумовним фіналістом. Представляти країну буде гурт Tvorchi.