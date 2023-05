Ведучі оголосили, що 10 країн пройшло до фіналу цьогорічного пісенного конкурсу

У другому півфіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2023» в англійському Ліверпулі визначилися з фіналістами. Десятку найкращих співаків обрали глядачі, повідомили у п'ятницю, 12 травня, ведучі «Євробачення» Юлія Саніна, Ханна Веддінгем та Алеша Діксон.

За право виступити на гранд-фіналі боролися 16 країн: Данія, Вірменія, Румунія, Естонія, Бельгія, Кіпр, Ісландія, Греція, Польща, Словенія, Грузія, Сан-Маріно, Австрія, Албанія, Литва та Австралія, яка отримала дозвіл на виступи на «Євробаченні» до 2023 року.

Фіналістами «Євробачення-2023» стали:

Албанія – Albina & Familja Kelmendi - Duje

Кіпр – Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

Естонія – Alika - Bridges

Бельгія – Gustaph - Because Of You

Австрія – Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

Литва – Monika Linkytė - Stay

Польща – Blanka - Solo

Австралія – Voyager - Promise

Вірменія – Brunette - Future Lover

Словенія – Joker Out - Carpe Diem

Гранд-фінал «Євробачення-2023» відбудеться 13 травня у Ліверпулі. Там також виступить і Україна, яка є цього річ безумовним фіналістом. Представляти країну буде гурт Tvorchi.