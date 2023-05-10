Юлія Саніна (друга зліва) – одна з трьох ведучих «Євробачення-2023»

У вівторок, 9 травня, відбувся перший півфінал міжнародного конкурсу «Євробачення». Нагадаємо, конкурс проходить у британському Ліверпулі, хоча торік на ньому перемогла Україна, яка, на думку організаторів, не змогла б провести конкурс через повномасштабну війну.

Відкривала вечір і конкурс загалом співачка Юлія Саніна, яка також є ведучою «Євробачення-2023». Лідерка The HardKiss виступила з піснею «Маяк». Крім неї, на сцені з'явився також гітарист бенду Вал Бебко у компанії неймовірного балету, одягненого в кольори логотипу конкурсу.

Загалом у першому півфіналі виступили конкурсанти з 15 країн: Хорватії, Молдови, Швейцарії, Фінляндії, Чехії, Ізраїлю, Португалії, Швеції, Сербії, Норвегії, Мальти, Латвії, Ірландії, Азербайджану та Нідерландів. У фінал потрапили десятеро з них:

Alessandra – Queen of Kings (Норвегія)

Luke Black – Samo Mi Se Spava (Сербія)

Mimicat – Ai Coração (Португалія)

Let 3 – Mama (Хорватія)

Remo Forrer – Watergun (Швейцарія)

Noa Kirel – Unicorn (Ізраїль)

Pasha Parfeni – Soarele şi Luna (Молдова)

Loreen – Tattoo (Швеція)

Vesna – My Sister's Crown (Чехія)

Käärijä – Cha Cha Cha (Фінляндія)

Другий півфінал відбудеться увечері в четвер, 11 травня. Фінал відбудеться в суботу, 13 травня. Україна, як переможець торішнього конкурсу, потрапляє в нього автоматично, її представить гурт Tvorchi.