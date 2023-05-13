Щонайменше на п'ять годин запізнються шість поїздів

Через ворожі обстріли сьогодні, 13 травня, вночі на Хмельниччині залізничне сполучення на захід країни утруднене. В ПРаТ «Укрзалізниці» зазначили, що жодне сполучення не закривається. А для всіх пасажирів залізничники разом із працівниками Хмельницькою військової адміністрації розробили оптимальні маршрути, як можна пасажирам дістатися до пунктів призначення.

Наразі відомо, що шість поїздів що найменше запізнюються на п'ять годин. Найдовший час затримки в поїзда «Ужгород, Перемишль – Одеса». Він в дорозі перебуватиме ще додатково 12 годин. «Укрзалізниця» оприлюднила прогнозований час затримок:

№119 Запоріжжя – Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя – Львів +5 годин;

№139 Київ – Кам'янець-Подільський +8:40 годин;

№38/36 Ужгород, Перемишль – Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль – Київ +6 годин;

№716 Перемишль – Київ +7 годин.

Окрім того, залізничники зазначили, що вже запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвозу. Проїзд у такому транспорту буде безкоштовний для усіх пасажирів, які мають куплені квитки на поїзди. Також в «Укрзалізниці» розробили детальну інструкцію, для тих клієнтів, які не можуть дістатися до потрібного місця через затримки чи скасовування поїздів.

Залізничники опублікували детальну інструкцію, яка час від часу буде оновлюватися:

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно зробити посадку на шатл – Київ – Козятин – Вінниця – Хмельницький.

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне – Тернопіль – Чорний острів. Між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва – вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани – Київ.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля – вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин.

Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля – очікуйте пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години прямуватиме шатл до станції Красне.

Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або зворотно, то для вас зміниться час у дорозі, на решту не зважайте.

«Повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку. Всі шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку, в разі спізнення або неможливості прибути на свій рейс», — зазначили в «Укрзалізниці».

Станом на 12:00 13 травня для пасажирів з Хмельницького, що прямують у львівському напрямку вже запущено автобусний «човниковий» рух між Хмельницьким і с. Чорним островом.

Додаткові залізничні шатли з Чорного острова до Тернополя:

12:15 (Тернопіль о 14:30)

14:00 (Тернопіль о 15:40)

18:00 (Тернопіль о 19:40)

У зворотному напрямку: Красне о 10:12, Тернопіль о 12:05, Підволочиськ о 13:00, Чорний острів о 13:50. Львів о 14:10, Красне о 15:10, Тернопіль о 16:20, Підволочиськ о 17:00, Чорний острів о 17:50.

«Ми просимо вибачення і просимо не викладати фото та відеоматеріали з місця події до їхнього офіційного оприлюднення Генштабом, зберігати спокій та слідкувати за оновленнями. Всіх довеземо, як і завжди, продовжуємо рух», — додали в «Укрзалізниці».