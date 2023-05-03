Внаслідок обстрілу постраждав провідник одного з вагонів

У Херсоні російські окупанти влучили у вагон пасажирського потяга №109 «Херсон-Львів», який зупинився у Херсонському вокзалі. Уламками поранено провідника потяга, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці» у середу, 3 травня.

116 пасажирів потяга не постраждали, оскільки перебували в укритті. Попри ушкодження, поїзд рушив з вокзалу із затримкою 14 хвилин до Львова.

«Є влучання у пасажирський вагон на станції Херсон, поранено провідника, йому надається допомога. На момент обстрілу посадку розпочато не було, пасажири перебували у безпечному укритті. Наразі поїзд до Львова зі 116 пасажирами на борту відправився з Херсона із затримкою 14 хвилин», – повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

За даними «Укрзалізниці», пошкоджені обстрілом вагони замінять на станції в Миколаєві, через який прямує потяг. Залізничники закликали українців зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями щодо змін руху потягів.

В «Укрзалізниці» повідомили, що станом на 17:55 потяг відправився з Миколаєва, де йому замінили два пошкоджених вагони. Через заміну вагонів поїзд затримується вже на 28 хвилин. Поранений уламками провідник перебуває у стабільному стані, його життю нічого не загрожує.

Зазначимо, 3 травня росіяни обстріляли вокзал у Херсоні. За даними Міністерства охорони здоров'я, внаслідок обстрілу вокзалу одна людина загинула, і ще шестеро – поранені, серед них – одна дитина. Крім того, окупанти влучили у машину «швидкої допомоги».