Розклад руху буде змінений з 1 травня

Через ремонт на перегоні Мостиська 1 – Мостиська 2 з 1 по 9 травня залізниця тимчасово змінює розклад руху трьох приміських поїздів. У прес-службі Львівської обласної адміністрації у п'ятницю, 28 квітня, закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування подорожей.

Зокрема, розклад руху зміниться для таких поїздів:

№ 6106 Мостиська 2 – Львів (відправлення з Мостиська 1 об 06:12 год);

№ 6109 Львів – Мостиська 2 (відправлення з Львова об 09:02 год);

№ 6112 Мостиська 2 – Львів (відправлення з Мостиська 1 об 17:44 год).

Зазначимо, що поблизу Мостиськ будують нову під'їздну колію з примиканням на 66 км перегону Судова Вишня – Мостиська. Через це 19 квітня не працював переїзд Львів – Мостиська.

Нагадаємо, що українські та польські залізничники успішно протестували потяг, який сполучатиме Рава-Руську та Варшаву. У тестуванні також взяли участь міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик та міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.