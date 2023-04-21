Вартість квитка з Чопа до Відня – 1730 грн

Від 24 квітня розпочне курсування новий безпересадковий вагон сполученням Відень – Чоп – Відень. Про це у п’ятницю, 21 квітня, повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Потяг відправлятиметься з Відня щодня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19 – 19:40, прибуття у Чоп о 02:28.

В «Укрзалізниці» зазначили, що після проходження прикордонно-митного контролю, можна продовжити поїздку на потязі №750 Ужгород – Київ, який прибуває у Чоп о 05:19, Мукачево 06:48 – 06:53, до Львова в 11:00 і відправляється об 11:23, прибуття до Києва о 18:30.

Зворотно з Києва до Відня поїздку можна розпочати потягом №749 Київ – Ужгород, який відправляється з Києва щодня о 13:16, прибуває до Львова о 19:59 і відправляється о 20:25, прибуває в Мукачево о 00:19 і відправляється о 00:24, прибуває у Чоп о 01:10.

Після проходження прикодонно-митного контролю на вокзалі в Чопі, подорож можна продовжити новим безпересадковим вагоном Чоп – Відень, який відправляється щоденно з 25 квітня о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20 – 08:40, прибуває до Відня об 11:21.

Вартість квитка з Чопа до Відня становить 1730 грн. Квитки можна придбати в міжнародних касах «Укрзалізниці». А квитки з Києва чи інших міст до Чопа та зворотно можна придбати і в касах, і онлайн.

Як повідомляв ZAXID.NET, «Укрзалізниця» планує збудувати низку євроколій до кордону з Польщею.