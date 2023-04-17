Залізничний переїзд Львів – Мостиська не працюватиме 19 квітня

Залізничний переїзд Львів – Мостиська, що поблизу населеного пункту Арламівська Воля, не діятиме 19 квітня з 8:00 до 22:00. У прес-службі Львівської обласної військової адміністрації закликали водіїв та пасажирів зважати на тимчасові зміни під час планування поїздок.

«Закриття планують у зв'язку з будівництвом нової під'їзної колії з примиканням на 66 км перегону Судова Вишня – Мостиська. Вказаний переїзд знаходиться на автомобільній дорозі С14010 Наконечне – Гостинцеве», – повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зазначимо, що українські та польські залізничники 5 квітня успішно протестували потяг Рава-Руська – Варшава, який запрацює через кілька місяців і розвантажить автомобільні пункти пропуску. За інформацією Міністерства інфраструктури, пасажири не користувалися залізничним пунктом пропуску у Рава-Руській понад 20 років. Через це «Укрзалізниця» відновила частину євроколії довжиною 8,4 км та відреставрувала вокзал у Рава-Руській.

Нагадаємо, що залізничники у 2023 році планують прокласти колію з Рави-Руської до Брюховичів. Згодом маршрут повинен сполучати залізницею Львів та Варшаву.