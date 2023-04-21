Досі з Покровська регулярно курсували лише евакуаційні рейси

«Укрзалізниця» запускає регулярні рейси з Покровська Донецької області до Львова. Поїзди курсуватимуть з 28 квітня. Продаж квитків вже відкрили. Про це у п’ятницю, 21 квітня, повідомили у Telegram-каналі «Укрзалізниці».

Як йдеться в повідомленні, «Укрзалізниця» вперше з 24 лютого 2022 року відкриває продаж на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

«З 28 квітня "Укрзалізниця" запускає безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Потяг відправлятиметься зі Львова щоденно о 10:40, а прибуватиме до Покровська наступного дня о 13:00. У зворотньому напрямку поїзд вирушатиме у рейс о 14:15 і прибуватиме до Львова о 12:44.

Квитки на поїзд уже доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів. Зауважимо, досі з Покровська регулярно курсували лише евакуаційні рейси.