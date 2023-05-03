Ще п'ятеро людей отримали поранення від обстрілу

Росія вчергове обстріляла Херсон, влучивши у місцевий гіпермаркет «Епіцентр». Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще п'ятеро поранено, повідомив у середу, 3 травня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, окупанти обстріляли місто приблизно об 11:00. Удар відбувся по єдиному гіпермаркету, який працював у місті. Від обстрілу постраждало щонайменше п'ятеро працівників та відвідувачів «Епіцентру», щонайменше троє загинуло.

«Херсон. Росія знову вбила мирних українців. Сьогодні близько 11 ранку ворог завдав удару по єдиному робочому гіпермаркету Херсона. Троє загиблих, п’ятеро поранених станом на зараз. Це працівники та відвідувачі закладу. Всі оперативні служби на місці. Надають допомогу людям», – повідомив Ігор Клименко.

Наразі на місці обстрілу працюють 15 рятувальників та три одиниці техніки, повідомили у прес-службі ДСНС. Кількість постраждалих уточнюється.

Вдень росіяни продовжили обстріл центральної частини міста. За даними голови ОВА Олександра Прокудіна, окупанти також обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого одна людина загинула, і ще троє – поранені.

Нагадаємо, міністерство енергетики повідомило, що через обстріли окупантів станом на 1 травня є значні пошкодження мережевої інфраструктури у Дніпропетровській та Херсонській областях. Повне усунення наслідків російських ударів може тривати кілька діб. У Херсоні через обстріли знеструмлено понад 11 тис. абонентів.