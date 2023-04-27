Внаслідок обстрілу Миколаєва також пошкоджено історичну будівлю

Вночі четверга, 27 квітня, російські окупанти з акваторії Чорного Моря обстріляли Миколаїв з ракет «Калібр», одна з яких поцілила у житлову багатоповерхівку та два приватних будинки. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблий, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи пролунали приблизно о 00:58, а о 01:01 у Миколаєві оголосили повітряну тривогу, повідомили кореспонденти «Суспільного». Станом на 01:00 Віталій Кім повідомив про п'ятьох поранених мешканців, проте згодом кількість постраждалих зросла. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, щонайменше двоє перебувають у важкому стані.

«Наразі відомо про 15 поранених, 1 загиблого», – повідомив Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще одну приватну будівлю, а також суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля, повідомив речник оперативного командування «Південь» Віктор Назаров. За його словами, у місті триває розбір завалів.

Речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк заявила в ефірі телемарафону, що внаслідок атаки на Миколаїв є вже 23 поранених місцевих мешканців, серед яких є дитина. Гуменюк стверджує, що будинки обстріляли з крилатих ракет «Калібр». Речниця ОК зазначила, що ракети спрямували за складною траєкторією.

За даними Миколаївської поліції, росіяни обстріляли місто з ракет ЗРК С-300. Внаслідок обстрілу в частині будинків відсутнє світло, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

На обстріл росіян відреагував президент Володимир Зеленський. Він показав відео наслідків обстрілу та висловив співчуття загиблому та постраждалим від обстрілів.

«Країна-окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни – терор і знищення українців та всього українського.Вночі Росія обстріляла Миколаїв чотирма ракетами «Калібр», запущеними з акваторії Чорного моря. Високоточна зброя була націлена на приватні будинки, історичну будівлю та багатоповерхівку», – написав Володимир Зеленський.

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