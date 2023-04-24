Внаслідок обстрілів 23 квітня постраждало понад 30 житлових будинків на деокупованій Херсонщині

Російські війська почали інтенсивніше обстрілювати деокуповану частину Херсонської області. Це зумовлено заявами зі сторони телеграм-каналів та аналітиків про те, що бійці ЗСУ висадилися на лівий берег Дніпра на Херсонщині, частина якої досі перебуває під окупацією Росії, повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у понеділок, 24 квітня в ефірі телемарафону.

Речниця ОК повідомила, що збільшення авіаційних обстрілів спричинені повідомленнями про те, що українській військові розпочали контрнаступ в районі лівобережжя Дніпра. Наталія Гуменюк підкреслила, що варто довіряти лише інформації військових щодо перебігу війни.

«Обстріли Херсонщини напередодні (23 квітня) були спровоковані гучними заявами, які передували дійсній реальності і трошки забігли вперед. Треба уважно ставитися до висновків аналітиків і розуміти, що це їхні припущення... А довіряти необхідно військовим, які дійсно виконують ту саму бойову роботу», – заявила Наталія Гуменюк.

Важливість перевірки інформації підкреслила і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона закликала українців довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені дані.

Зазначимо, 23 квітня російські окупанти обстріляли Херсонщину шістьма керованими авіабомбами та 14 дронами-камікадзе. Попри те, що половину дронів було знищено ППО, є влучання КАБами. Внаслідок обстрілу постраждало понад 30 житлових будинків та цивільна інфраструктура, зокрема школи. Через російські обстріли 23 квітня на Херсонщині є загиблі та поранені.