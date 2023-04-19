Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ. Про це вона розповіла в ефірі телемарафону в середу, 19 квітня, повідомила «Українська правда».

«Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ звільнити всі наші території. Ми націлені на звільнення території і ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. Тому говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій – і до оборонних, і до наступальних. Але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна назвати заходами контрнаступальних дій», – сказала заступниця міністра оборони.

За словами Ганни Маляр, контрнаступальні дії включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики (планів «А», «Б», «В», тому що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог теж реагує на це). Маляр наголосила, що треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два.

«План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати. Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ», – додала заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу. За словами Маляр, військові не обговорюють публічно чи навіть між собою плани Збройних сил щодо контрнаступу. Вона також уточнила, що плани ЗСУ залежать від спроможностей української армії та від інформації про стан ворога.