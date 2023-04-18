17 квітня Міноборони України опублікувало фотографії перефарбованих Bradley

Частина американських бойових машин піхоти M2 Bradley вже прибула в Україну. Про це заявив речник Пентагону Чарлі Дітц.

«Так, ми можемо підтвердити, що частина «Bradley» прибула [в Україну], - сказав він, не уточнивши, коли сам БМП прибули та в якій кількості, додавши, що ці запитання слід перенаправити до Міністерства оборони України.

Це перше офіційне підтвердження американською стороною прибуття БМП Bradley до України. У Міністерстві оборони України наразі цю заяву не коментували, але 17 квітня відомство опублікувало в Twitter фотографії перефарбованих Bradley.

Раніше в Пентагоні повідомляли, що Україна отримає модернізований варіант БМП Bradley, які називають «вбивцями танків». Бойові машини Bradley є частиною концепції «мережевої війни», яка вже засвідчила свою ефективність у боях з російською армією.

До двох пакетів військової допомоги від США загалом увійшли 100 американських бойових машин піхоти M2 Bradley. Останній пакет допомоги також передбачає передачу боєзапасу для M2 Bradley із 500 протитанкових ракет TOW та 250 тисяч 25-мм пострілів до автоматичної гармати цієї БМП.