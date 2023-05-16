Російська пропаганда за допомогою фейків про знищення ЗРК Patriot намагається підтримати міфічний образ непереможності російської наддержави

Російська пропаганда за допомогою фейків про знищення ЗРК Patriot та успіхи в Бахмуті намагається приховати страх перед українським контрнаступом. Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Нічна ракетна атака на Київ та її наслідки стали лейтмотивом обговорень в проросійських телеграм каналах. Зокрема, міноборони РФ вже встигло заявити, що мета атаки досягнута і всі цілі уражені.

«Російські Telegram-канали активно поширюють інформацію про нібито знищення батареї Patriot однією ракетою «Кинджал». Також є повідомлення, в яких автори пішли ще далі і написали, що додатково знищено ще й дві одиниці Iris-T. Такими повідомленнями РФ просуває свій наратив про військову могутність держави», – йдеться в повідомленні Маляр в Telegram.

Маляр наголосила, що незмінним інформаційним фоном наративу про могутність РФ залишається висвітлення ситуації довкола Бахмута та інших міст з активними діями на фронті, де, за повідомленнями авторів з РФ, окупанти постійно начебто демонструють успіхи.

«Поширення перелічених вище наративів має певну мету – приховати той факт, що насправді Росія побоюється українського контрнаступу. Маніпуляції в інформаційному просторі спрямовані на створення міфічного образу непереможності російської наддержави та залякування міжнародної та української спільноти», – додала вона.

Зауважимо, що міноборони Росії заявило, що сьогодні вночі знищило систему протиповітряної оборони ЗРК Patriot, яка була на озброєнні в ЗСУ.

Водночас під час чергового масованого ракетного удару росіян по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України, українським силам ППО вдалось знищити усі 25 ракет, які були запущені ворогом.