Комплекс Patriot не розміщується в одному місці

Зенітно-ракетний комплекс Patriot неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета «Кинджал». А тому українцям не слід перейматися його долею, особливо після відповідних повідомлень росіян про його пошкодження. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні «Єдині новини».

За його словами, знищити Patriot ракетою «Кинджал» неможливо, оскільки ця система ППО не розміщується в одному місці.

«Знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо. Усе, що вони (росіяни – ред.) розповідають, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди», – зазначив Ігнат.

За його словами, Patriot складається з командного пункту, в якому бойова обслуга отримує інформацію про повітряну ситуацію, зокрема відстежує повітряні цілі та відпрацьовує їх.

«Може працювати в ручному та автоматичному режимі. Саме автоматичний режим Patriot, без втручання людини, дозволяє збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі», – сказав речник.

Також Patriot має радар, який розташовується на віддалені. Ще ЗРК має до 8 пускових установок, у кожній з яких по 4 транспортно-пускових контейнери, які теж розташовані на певній відстані і забезпечують пуски ракет.

Нагадаємо, що раніше російське міноборони повідомило, що окупаційні війська нібито вразили ЗРК Patriot у Києві ракетою «Кинджал». Натомість у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що зранку 16 травня успішно перехопили всі гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинджал», якими росіяни атакували столицю України. Наразі Україна володіє двома системами Patriot: одну подарували США, а іншу спільно – Німеччина та Нідерланди.

У Міноборони України вважають, що російська пропаганда за допомогою фейків про знищення ЗРК Patriot та успіхи в Бахмуті намагається приховати страх перед українським контрнаступом.