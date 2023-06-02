Володимир Зеленський у Молдові зустрівся з лідерами держав-учасниць європейської «коаліції винищувачів» для України, 1 червня 2023

До так званої «коаліції винищувачів» для України на цей час увійшли вісім країн, згодом їхня кількість може зрости, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Він зазначив, що за підсумками поїздки президента України на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури «коаліції винищувачів» та зробити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і технічного персоналу для винищувачів четвертого покоління, включаючи, але не обмежуючись F-16.

«Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу», – повідомив Жовква.

За його словами, досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України (формату «Рамштайн»)

Зауважимо, що, окрім європейських держав, до «коаліції винищувачів» також долучаться США, які, серед іншого, навчатимуть українських пілотів на F-16. Зауважимо, що для передачі цих винищувачів Україні також потрібен дозвіл США.

Як повідомляв ZAXID.NET, після прибуття на саміт президент України Володимир Зеленський також виступив за створення «коаліції Patriot». Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.