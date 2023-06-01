Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Молдові, 1 червня 2023

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових оборонних рішень для України, які стосуються ППО, авіації, просування української армії на землі. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні після саміту Європейської політичної спільноти, який пройшов у Кишиневі (Молдова).

«Готуємо нові оборонні рішення для України – це стосується й ППО, і авіації, і нашого просування на землі. Готуємо реальний політичний зміст для саміту НАТО у Вільнюсі. Готуємо пакет гарантій безпеки для нашої держави на шляху в Альянс. Робимо все, щоб наблизити політичне рішення Євросоюзу щодо членства для України. Готуємо саміт миру на основі української формули миру», – сказав президент і подякував всім лідерам, усім країнам, які підтримують Україну за цими пунктами.

Додамо, що на саміті Європейської політичної спільноти Зеленський провів неформальну зустріч із лідерами європейських країн у межах «коаліції винищувачів». В цих переговорах, крім Зеленського, взяли участь прем’єр-міністри Великої Британії Ріші Сунак, Нідерландів Марк Рютте, Польщі Матеуш Моравецький, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульф Крістерссон, Бельгії Александр де Кроо. Вони обговорили питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів і домовилися почати цей процес найближчим часом.

Учасники зустрічі також торкнулися питань майбутнього постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури.

«Президент України та європейські лідери домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн"», – йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також порушив питання щодо необхідності формування коаліції Patriot на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

«До винищувачів ще треба дожити, не втратити багато людей. І тому дуже важливо мати захист. Чому "Петріот»" Тому що "Петріоти" показали всьому світу, як це працює: ми збиваємо будь-який вид ракет Російської Федерації. І це дуже важливий висновок щодо захисту світу, захисту Європи», – сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в Молдові.

Як повідомляв ZAXID.NET, Нідерланди тиснуть на інші країни, щоб ті надали Україні ЗРК Patriot. Наразі Україна вже отримала такі системи від США, Німеччини та Нідерландів. Точна кількість ЗРК Patriot на озброєнні України невідома.