Президентка Молдови Мая Санду (праворуч) вітає Марка Рютте, прем'єр-міністра Нідерландів, перед початком саміту Європейської політичної спільноти у замку Мімі в Бульбоаці поблизу Кишинева, Молдова, 1 червня 2023

Нідерланди тиснуть на низку країн у Європі та за її межами щодо додаткових постачань в Україну систем протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на прес-конференції у столиці Молдови Кишиневі в четвер, 1 червня.

«Вони відіграють життєво важливу роль у знищенні російських ракет у небі. І ці Patriot надзвичайно успішні. І це вже врятувало багато життів», – сказав Рютте, якого цитує агенція «Інтерфакс-Україна».

При цьому він зазначив, що «їх має бути більше». «Тому ми зайняті чиненням тиску на країни в Європі, а також за її межами, у яких є багато систем Patriot. Так що тут ми працюємо за лаштунками», – сказав він.

Нагадаємо, що Україна вже отримала ЗРК Patriot від США, Нідерландів та Німеччини. Точна кількість цих систем, які є на озброєнні в української армії, невідома.