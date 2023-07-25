У вівторок, 25 липня, США оголосиили про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що допомогу нададуть за механізмом PDA [безпосередньо зі складів армії США].

В пакет входить:

32 БТР Stryker;

авіаційні ракети з лазерним наведенням Hydra-70;

додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS

ПЗРК Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артснаряди калібру 155-мм і 105-мм;

міномети калібру 120-мм і 60-мм;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети ;

дрони Black Hornet;

тактичні аеронавігаційні системи;

підривні боєприпаси для подолання перешкод;

понад 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи;

запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 млрд доларів.

До слова, раніше стало відомо, що Білий дім наразі не змінив своєї думки щодо можливості поставок для ЗСУ далекобійних ракет ATACMS – через нестачу їх запасів. За даними The Washington Post, у США говорять про брак запасів, і про те, що Україна насправді не потребує ракет великої дальності.