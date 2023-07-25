США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Серед іншого, Україна отримає 32 БТР Stryker і авіаційні ракети з лазерним наведенням Hydra-70
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У вівторок, 25 липня, США оголосиили про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 400 млн доларів. Про це йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.
Зазначається, що допомогу нададуть за механізмом PDA [безпосередньо зі складів армії США].
В пакет входить:
- 32 БТР Stryker;
- авіаційні ракети з лазерним наведенням Hydra-70;
- додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS
- ПЗРК Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артснаряди калібру 155-мм і 105-мм;
- міномети калібру 120-мм і 60-мм;
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети ;
- дрони Black Hornet;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- підривні боєприпаси для подолання перешкод;
- понад 28 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
- прилади нічного бачення та тепловізійні системи;
- запчастини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.
Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 млрд доларів.
До слова, раніше стало відомо, що Білий дім наразі не змінив своєї думки щодо можливості поставок для ЗСУ далекобійних ракет ATACMS – через нестачу їх запасів. За даними The Washington Post, у США говорять про брак запасів, і про те, що Україна насправді не потребує ракет великої дальності.