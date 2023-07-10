Північнокорейські боєприпаси виявили на світлинах 47 ОМБр

Українські військові можуть використовувати у боротьбі проти російських окупантів снаряди північнокорейського виробництва. Відповідне маркування на боєприпасах помітили на 122-мм снарядах для РСЗВ «Град» 47 механізованої бригади «Маґура», повідомив у понеділок, 10 липня, «Мілітарний» із посиланням на фото «Радіо Свобода».

Написи на снарядах, показаних у репортажі, дуже схожі на маркування з Північної Кореї. За даними журналістів, маркування на реактивних снарядах повністю співпадає з написами на захоплених на іранському судні у 2009 році корейських боєприпасів. Тоді боєприпаси безрезультатно намагалися передати терористам палестинського «Ісламського руху опору» (ХАМАС).

«Написи на снарядах та індекс “R-12 HE” повністю співпадають. Є відмінності в останньому рядку, де промаркована серія і дата виготовлення. Сфотографований в руках українського артилериста реактивний снаряд, судячи з напису, був виготовлений в 1995 році», – повідомили журналісти «Мілітарного».

За даними видання, достеменно невідомо, яким чином на озброєння до ЗСУ потрапили північнокорейські снаряди, оскільки КНДР неодноразово підтримувала російську агресію проти України та підтримує політику ізоляціонізму. За припущенням журналістів, снаряди можуть потрапляти до України від західних партнерів, які проводять рейди для перехоплення контрабандної зброї для терористичних рухів. Так само до України може потрапляти й озброєння від Ірану.

«Також не можна виключати схему з перепродажем боєприпасів третіми країнами або ж їхню участь як посередника в схемах торгівлі», – повідомили журналісти.

Нагадаємо, у березні 2023 року аналітики Ukraine Weapons Tracker заявили, що Україна використовує іранські авіаракети Fadak 2. Ракети були виготовлені у 2022 році, про що свідчить їхнє маркування. У прес-службі UWT підкреслили, що ракети не були перехоплені в одному із контрабандних караванів хуситів чи інших підтримуваних Іраном воєнізованих формувань, вони не використовують авіацію.