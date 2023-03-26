Перевезти боєприпаси до України могла Велика Британія

Артилеристи Збройних сил України почали використовувати реактивні снаряди Yarmuk пакистанського виробництва. 122-мм снаряди можна застосовувати як аналог радянських боєприпасів 9М22У для реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Про те, що Україна отримала боєприпаси Yarmuk, засвідчило фото Генерального штабу ЗСУ, яке опублікували у суботу, 25 березня. На світлині видно, як українські військові готують «Град» до пуску, заряджаючи паскистанські снаряди.

За даними видання «Мілітарний», боєприпаси Yarmuk виготовляє пакистанська компанія Pakistani Ordnance Factories (POF). При цьому сам Пакистан раніше заявляв про те, що дотримується політики невтручання у військові конфлікти. Тож видання припускає, що пакистанські снаряди надіслали союзники України не як пряму допомогу.

Порівняння опису снарядів Yarmuk та боєприпасів на фото«Допомогти могла Велика Британія, яка влаштувала свій "повітряний міст" між Пакистаном й Румунією та доставляла засекречені вантажі», – припустили у «Мілітарному».

122-мм боєприпаси Yarmuk пакистанського виробництва можна використовувати як аналог до радянських снарядів такого ж калібра. Боєприпаси Yarmuk застосовують для РСЗВ «Град» – вони мають дальність приблизно у 20, 5 км.