155-мм самохідна гаубиця «Archer»

Шведський парламент – Риксдаг у четвер, 23 березня, схвалив пропозицію уряду країни про передання Україні нового пакета військової допомоги, в якому передбачені самохідні артилерійські установки Archer і танки Leopard 2. Про це пише «Європейська правда».

Як повідомляється, уряд Швеції може передати Україні військове обладнання та боєприпаси на загальну суму 6,2 млрд крон (554 млн євро). Мова йде про танки Leopard 2, САУ Archer та легку протитанкову зброю Robot 57.

«Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції», – зазначили в парламенті.

Крім того, уряду Швеції дозволили ухвалити рішення про продаж 14 артилерійських установок типу Archer Великій Британії, яка раніше передала Україні свої AS90.

Для фінансування цієї пропозиції асигнування на Збройні сили Швеції протягом 2023 року будуть збільшені на 730 мільйонів шведських крон, а на період до 2028-го, за оцінками уряду країни, витрати мають бути збільшені на 6,1 мільярда крон.

Минулого тижня стало відомо, що уряд Швеції вирішив передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer, а також десять танків Leopard 2.

Що відомо про САУ «Archer»

Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена компанією BAE Systems Bofors. Її артилерійська частина повністю автоматизована. В основі установки – 155-мм гармата FH 77B із довжиною ствола у 55 калібри. Механізм заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.

Артилерійський комплекс здатен вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО включно з боєприпасами BONUS та коригованими снарядами M982 Excalibur, котрі нині використовують артилеристи ЗСУ.

Максимальна дальність стрільби складає 30 км звичайним снарядом (HE), 40 км – активно-реактивним снарядом (HE ER) та 60 км – коригованим снарядом Excalibur.