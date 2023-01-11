У січні Пакистан планує відправити Україні понад сто контейнерів із боєприпасами, а натомість може отримати допомогу в модернізації вертольотів. Про це повідомило видання The Economic Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів із боєприпасами, призначеними для Україн. Вони вирушать із порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня. Судно BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM.

Натомість Пакистан може отримати допомогу від України у модернізації вертольотів Мі-17.

«Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів», – повідомило видання.

Постачальник озброєнь DMI Associates співпрацює з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових. The Economic Times зазначає, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, що перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.

У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Крім цього, торік Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у галузі оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.