Країна обмежила ввезення всіх авто до Росії

Японія оголосила про розширення санкцій проти Росії. Зокрема, посилення та розширення санкцій стосується експорту автомобільного транспорту, повідомило у п'ятницю, 28 липня, японське видання Kyodo.

Зміни стосуватимуться поставок усіх автомобілів – у квітні 2022 Японія заборонила експортувати до Росії елітні автівки, а 28 липня розширила санкційні обмеження на вживані та нові авто різних типів.

«Японія вже заборонила поставки в Росію автомобілів преміум-класу вартістю понад 43 тис. доларів. Останні санкції додатково охоплять нові та вживані автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном з об’ємом двигуна понад 1900 см³, електричні та гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів», – повідомило видання.

Нагадаємо, 17 липня Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії через примусову депортацію українських дітей. Санкції було запроваджено проти 14 росіян за спроби влади Росії знищити українську національну ідентичність, 11 з яких були причетні до депортації українських дітей.

Одним з росіян, які потрапили під британські санкції, є пропагандист Антон Красовський, колишній ведучий Russia Today, який у прямому ефірі заявив, що «українських дітей потрібно топити та спалювати». Також Красовський пропонував спалити Конституцію України на Хрещатику на початку повномасштабної війни.