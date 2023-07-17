Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під британські санкції потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб з РФ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 росіян за спроби влади Росії знищити українську національну ідентичність. Зокрема проти 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей, йдеться у повідомленні уряду Великої Британії, опублікованому в понеділок, 17 липня.

Як заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі, санкції – це відповідь на спроби Росії знищити українську національну ідентичність.

«У жахливій програмі примусової депортації дітей і сповненій ненависті пропаганді, яку вивергають його лакеї, ми бачимо справжній намір Путіна – стерти Україну з мапи світу», – заявив Клеверлі.

Він додав, що введені санкції спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто підтримує режим російського президента Владіміра Путіна, включно з тими, хто хоче бачити знищення України, розпад її національної ідентичності та знищення її майбутнього.

До списку нових санкцій потрапили 14 росіян, 11 з них – причетні до примусової депортації українських дітей. Серед інших у санкційному списку уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргей Кравцов.

Також під обмеження потрапили два російські пропагандисти, «відповідальні за поширення пропаганди, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу». Один з них — це Антон Красовський, колишнім ведучий Russia Today, який у прямому ефірі заявив, «що українських дітей потрібно топити та спалювати». А також Ольга Любімова, міністерка культури Росії. Вона, як зазначається, переслідується за використання свого становища для підтримки згубної антиукраїнської політики російської держави.

«Понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію.Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну під британські санкції потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб з РФ, у тому числі 29 банків із глобальними активами на 1 трлн фунтів стерлінгів, понад 130 олігархів із загальними статками понад 145 млрд фунтів стерлінгів. Також обмеження запроваджені у торгівлі між Великою Британією та Росією на понад 20 млрд фунтів стерлінгів.

Як інформував ZAXID.NET, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Владіміра Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації.